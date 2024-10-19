بعد نصيحة "الصحة" بالتطعيم ضده.. احذر أعراض مرض الحمى الشوكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نصحت وزارة الصحة والسكان بالتطعيم ضد مرض الحمي الشوكية أو الالتهاب السحائي.

وبحسب وزارة الصحة، فإن مرض الحمي الشوكية يتسبب في التهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وتسببه Neisseria meningitidis البكتيرية، وهذه البكتيريا ليها أكثر من نمط مصلي أو serogroup أهمهم A- ، - B.

وبعد نصيحة "الصحة"، إليك أعراض الحمى الشوكية، بحسب موقع everydayhealth.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

ألم شديد في العنق

عدم القدرة على تحريك الرقبة

الشعور بالتعب الشديد.

نصائح للوقاية

الحفاظ على النظافة الشخصية من خلال عدم مشاركة الطعام أو النظارات أو زجاجات المياه أو أدوات الطعام.

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه، لتقوية المناعة.

التهوية الجيدة للمكان.

التطعيم ضد الحمى الشوكية.

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