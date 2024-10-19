متظاهرون عراقيون اقتحموا مكاتب قناة "MBC" السعودية في بغداد وحطّموا محتوياته وأحرقوا قسما منها

اقتحم متظاهرون عراقيون مكاتب قناة "إم بي سي" السعودية في بغداد وأقدموا على تحطيم محتوياتها وإحراق قسم منها، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بعدما بثت القناة تقريرا يصف قادة حزب الله والفصائل الفلسطينية والحشد الشعبي بـ"الإرهابيين".

واقتحم بين 400 و500 شخص بُعيد منتصف ليل الجمعة السبت مكاتب قناة "إم بي سي" وأقدموا على "تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى"، حسبما قال مسؤول في وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.

ولفت إلى "انتشار القوات الأمنية" في محيط المبنى الذي تضرّر بنسبة تتراوح "بين 60 و65%" وفق تقديراته.

وعلى تلغرام، نشرت قناة "صابرين نيوز" العراقية مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي وهي تحالف فصائل باتت منضوية في القوات الرسمية.

ويأتي ذلك في سياق إقليمي مضطرب تغذيه الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.