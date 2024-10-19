السعودية | رئيس هيئة الترفيه يعلن عن شراكة إستراتيجية مع BOXXER

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ, عن شراكة إستراتيجية جديدة بين موسم الرياض، ومروج الملاكمة BOXXER، تبدأ بحدث “هاي فولتج” في Copper Box Arena بلندن غدا (السبت)، بمشاركة الملاكم الصاعد آدم عظيم والملاكم المتألق أوهارا ديفيس.

وسيصبح “موسم الرياض” بموجب هذه الشراكة الشريك الرسمي لجميع فعاليات BOXXER في المملكة المتحدة وأيرلندا، حيث سيتم دمج الشراكة في أنشطة الترويج السابقة لكل فعالية وفي الليالي القتالية ذاتها.

وتجمع هذه الشراكة بين كيانين يتشاركان الرؤية في الابتكار وتعزيز رياضة الملاكمة على مستوى عالمي، ودعم أمسيات قتالية مميزة ترضي جماهير الملاكة حول العالم.

وتبثُ BOXXER فعالياتها حصريًا عبر Sky Sports في المملكة المتحدة وأيرلندا، وتمتد شراكاتها الدولية إلى أكثر من 150 منطقة، وتضم نخبة من أبطال العالم والمقاتلين الأولمبيين.

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