استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزلين وسط وشمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، استهدف منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أكثر من ١٥ بجروح، جراء استهداف منزل في منطقة التوبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف استهدف محيط المستشفى الإندونيسي و الطوابق العلوية لمستشفى العودة شمال القطاع، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.

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