استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 21 امرأة في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمخيم “جباليا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 33 فلسطينيا بينهم 21 امرأة، وأصيب أكثر من 70 آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مفترق نصار في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، نقلا عن مصادر بمستشفى “العودة” في مخيم جباليا شمال القطاع، بوصول 33 شهيدا بينهم 21 امرأة، وأكثر من 70 مصابا، عقب قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل قرب مفترق نصار بمخيم جباليا.

ومن ناحية أخرى.. أكدت مصادر طبية في غزة عدم حصول المرضى والجرحى على علاج في شمال القطاع، مشيرين إلى أن بعضهم يموت دون أي تدخل طبي؛ بسبب الأوضاع الصحية المنهارة بالمستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل بالحد الأدنى المطلوب من إمكانياتها.

وأوضحت المصادر – في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية – أن المنظومة الصحية في المحافظة الشمالية تحت التدمير والإبادة الإسرائيلية منذ 15 يوما، مشددة على أن الاحتلال يدمر محافظة شمال غزة عن بكرة أبيها، ويقتل أبناء الشعب في مجازر وإبادة جماعية.

وأشارت إلى عجز مستشفيات شمال القطاع على تقديم الخدمات الطبية بسبب كثرة الإصابات والشهداء، لافتة إلى أنه لم يعد بها متسع، بينما يتم العمل بنظام الأولوية والمفاضلة، فيما تشهد أقسام الحضانة نسبة امتلاء 100 %، ولا مكان لأي مولود جديد، ما اضطر الطواقم الطبية على تأجيل بعض العمليات القيصرية.

كما حذرت المصادر من نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات شمال القطاع؛ الأمر الذي يهدد حياة المواطنين هناك.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف فلسطيني، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

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