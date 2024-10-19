أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لبيت نتنياهو في “قيساريا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، السبت، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيّرة في قيساريا، التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

ووفقا لـ “الشرق” قبل ساعات، ثمة أنباء عن استهداف مسيرة ملغمة لمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في “قيساريا”.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأن ثلاث طائرات بدون طيار عبرت إلى إسرائيل خلال الساعة الأخيرة، قادمة من لبنان.

وقال إنه تم اعتراض مسيرتين اثنتين، فيما أصابت الثالثة مبنى في قيسارية، دون وقوع إصابات.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تحليق ما يعتقد أنها إحدى المسيرات الثلاث بجوار طائرة هليكوبتر إسرائيلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط