- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. اختتام المعرض التوعوي بالسلامة البحرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، المعرض التوعوي بالسلامة البحرية، لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق، الذي أقيم بمنطقة عسير خلال الفترة من (16-18 أكتوبر 2024).
واستعرضت المديرية للزوار والمتنزهين تعليمات وأنظمة حرس حدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ.
واستعرضت المديرية للزوار والمتنزهين تعليمات وأنظمة حرس حدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ.