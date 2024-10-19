شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. اختتام المعرض التوعوي بالسلامة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

التقلبات المناخية

الدمام - شريف احمد - اختتمت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، المعرض التوعوي بالسلامة البحرية، لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق، الذي أقيم بمنطقة عسير خلال الفترة من (16-18 أكتوبر 2024).واستعرضت المديرية للزوار والمتنزهين تعليمات وأنظمة حرس حدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ.كما استعرضت أهمية متابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية، والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.