نفذ الطيران الحربي الحربي الاسرائيلي عند الساعة الخامسة فجراً غارةً مستهدفاً شقة في احد المباني السكنية في منطقة شتورا، حيث سقط شهيد وجرح اثنين آخرين نقلهم الدفاع المدني الى مستشفى البقاع، وفق ما أفاد مراسل النشرة في زحلة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: شهيد وجريحان إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية بمنطقة شتورا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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