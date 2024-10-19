أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا. وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".

كانت هذه تفاصيل خبر واللا: قوات كبيرة من الشرطة تتوجه لمكان سقوط المسيّرة في قيساريا واستنفار للطائرات الحربية والمروحيات بسماء المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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