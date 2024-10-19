جمعيّة "من حقّي الحياة" قدمت مجموعة من الأدوية والحليب وحفاضات الأطفال على عدد من المستشفيات

تواصل جمعيّة "من حقّي الحياة" تقديم الخدمات النوعيّة ذات الصلة بحياة وصحة الإنسان، حيث قدّمت مجموعة كبيرة من الأدوية والحليب وحفاضات الأطفال على عدد من مستشفيات، ومستوصفات جبيل وبعض المناطق اللبنانية.

وشملت لائحة المستفيدين مستشفى مار مخايل- عمشيت، مستوصف نادي المنصف، مستوصف لحفد الخيري، مستوصف السلامة الأهلي-جبيل، مستوصف شهيد الخوري-عمشيت، جمعيّة المبرات الخيرية-جبيل، مستوصف عرمون، مستوصف رميش وجمعيّة بيار أبو سمرا الخيرية.

- النازحون في تكميلية الفيدار الرسميّة.