نصائح طبية لتخفيف أعراض “الإكزيما”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قدّم خبراء الأمراض الجلدية بمستشفى “ماساتشوستس” العام بالولايات المتحدة، مجموعة من النصائح والإرشادات للمرضى الذين يعانون من “الإكزيما”؛ للتقليل من حدة ظهور الأعراض المصاحبة.

ونصح الخبراء، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، المرضى باستخدام المراهم والكريمات السميكة المصنوعة من الفازلين لترطيب البشرة، مع الابتعاد عن المستخلصات النباتية مثل البابونج التي تعمل على تفاقم التهاب الجلد.

كما شملت التوصيات تقليل المدة المستغرقة في الاستحمام، والاكتفاء بـ 10 دقائق فقط مع استخدام الماء الفاتر وتجنب استعمال الماء الساخن، إلى جانب استخدام كريم موضعي مضاد للحكة بشرط أن لا تزيد نسبة الكورتيزون به عن 1%.

وتتضمّن أعراض التهاب الجلد التأتبي المعروف بالإكزيما، ظهور طفح جلدي بني أو رمادي لدى أصحاب البشرة السمراء، ووردي أو أحمر لدى ذوي البشرة الفاتحة، كما يُعد المصابون بالمرض أكثر عُرضة لنوبات القلق والاكتئاب.

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