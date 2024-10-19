إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق شوارع في قيساريا وتمنع الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيّرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الشرطة تغلق شوارع في مدينة قيساريا جنوب حيفا وتمنع وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيرة".

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط طائرة مسيرة في قيساريا جنوب حيفا"، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بمبنى في قيساريا شمال نتانيا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه سمع "دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب وسكان يبلغون عن تشويش في نظام جي بي إس".