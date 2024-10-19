الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة مسيّرة مبنى في قيساريا جنوب حيفا

اعترف الجيش الإسرائيلي، برصد "عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا". وفي تعليق على صفارات إنذار أطلقت في وقت لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل المسيرة من لبنان".

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