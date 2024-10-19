يديعوت أحرونوت: مكتب نتانياهو يرفض الإفصاح عن مكان رئيس الوزراء وقت انفجار المسيّرة في قيساريا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، بأن "مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يرفض الإفصاح عن مكان نتانياهو وقت انفجار المسيّرة في قيساريا".
ويشار إلى أن منزل نتانياهو يقع في قيساريا جنوب حيفا.
في وقت سابق، اعترف الجيش الإسرائيلي، برصد "عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا".
وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "الشرطة تغلق شوارع في مدينة قيساريا جنوب حيفا وتمنع وسائل الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط مسيرة".
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