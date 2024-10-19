أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غليلوت قرب تل أبيب خشية تسلل مسيرة من لبنان". وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم "إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والكرمل ونهاريا وعكا".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة غليلوت شمال تل أبيب وفي حيفا والكرمل ونهاريا وعكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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