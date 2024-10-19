مكتب نتانياهو: مسيّرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر منزل نتانياهو في قيساريا لكنه لم يكن موجودًا هناك

أعلن مكت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا ولكنن لم يكن متواجدًا هناك".

وفي وقت سابق، أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا.

وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".