وزير خارجية إيران: من يعرف متى وكيف تهاجم إسرائيل إيران سيكون مسؤولاً عن وقوع أي أضرار محتملة

حذر وزير خارجية الإيرانية عباس عراقجي في رسالة من مغبة التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن في ختام زيارته لبرلين.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أوضح أن من لديه معرفة بـ"متى وكيف تهاجم إسرائيل إيران" أو المعدات والدعم المقدم لمثل هذه الحماقة، سيكون منطقياً مسؤولاً عن وقوع أي أضرار محتملة.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان قد أعلن أنه يعرف كيف ومتى سترد إسرائيل على الهجمات الصاروخية الإيرانية.