واللا: المسيرة التي أصابت منزل نتانياهو بقيساريا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت

أكد موقع واللا، أن "المسيرة التي أصابت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقيساريا جنوب حيفا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "انفجار الطائرة المسيرة بمنزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قيساريا أحدث دويا كبيرا".

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