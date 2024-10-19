إعلام إسرائيلي: دوي انفجارات في قيساريا وحيفا والكرمل بعد وصول 3 مسيّرات

أفادن وسائل إعلام إسرائيلية، عن "دوي انفجارات في قيساريا وحيفا والكرمل"، في حين ذكرن القناة 12 الإسرائيلية، أن "3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان اخترقت مناطق غليلوت وقيساريا والجليل الغربي وخليج حيفا".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غليلوت قرب تل أبيب خشية تسلل مسيرة من لبنان".

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم "إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والكرمل ونهاريا وعكا".

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط طائرة مسيرة في قيساريا جنوب حيفا"، مشيرة إلى أن أضرارا لحقت بمبنى في قيساريا شمال نتانيا.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه سمع "دوي انفجار في مدينة قيساريا جنوب حيفا عقب إنذار بتسلل مسيرات".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب وسكان يبلغون عن تشويش في نظام جي بي إس".