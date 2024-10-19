أنجلينا جولي تثير الجدل مجدداً بعد ظهورها مع الرابر أكالا في مهرجان لندن السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - لا تزال النجمة العالمية أنجلينا جولي تروج لفيلمها الجديد ماريا Maria، بعد عرضه الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي مروراً بمهرجان تيلورايد السينمائي ونيويورك السينمائي. وفي كل مرة تسير فيها نجمة هوليوود على السجادة الحمراء تخطف الأضواء ليس بجمالها الأخَّاذ وأناقتها المعتادة، بل بمن يرافقونها أيضاً، فبعد أن اصطحبت ثلاثة من أبنائها- باكس، زاهارا، مادوكس، لعرض الفيلم في مهرجان نيويورك السينمائي الشهر الماضي، حضرت العرض الأول للفيلم في مهرجان لندن السينمائي رفقة الرابر أكالا، الذي يُزعم بوجود علاقة عاطفية تجمعهما.

أكالا يدعم أنجلينا جولي في مهرجان لندن السينمائي

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حضرت أنجلينا جولي، 49 عاماً، عرض فيلم السيرة الذاتية الخاص بها ماريا Maria بمهرجان لندن السينمائي الدولي الثامن والستين، يوم أمس الجمعة، في قاعة المهرجانات الملكية في لندن، وأظهرت نجمة الفيلم ذوقها في الأناقة عندما وصلت إلى السجادة الحمراء مرتدية سترة سوداء مع بنطلون متطابق، مع زوج من الأحذية السوداء.

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وقد حظيت جولي بدعم صديقها المزعوم الرابر أكالا، لتثير مجدداً شائعة ارتباطهما عاطفياً بعد أن شوهد الثنائي في الأماكن العامة عدة مرات وسط معاركها القضائية مع طليقها براد بيت، على الرغم من أن المصادر أخبرت مجلة People أنهما مجرد أصدقاء، أيضاً شوهدا خارجين من الفندق الذي كانت تقيم فيه جولي خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في أغسطس، بعدها في بداية أكتوبر، شوهد مغني الراب في حفل في مدينة نيويورك استضافته أنجلينا لشركتها Atelier Jolie.

وقد بدأت الشائعات لأول مرة عندما انضم أكالا إلى جولي وابنتيها زهارا، 19 عاماً، وشيلو، 18 عاماً، في مهرجان كالاباش الأدبي في جامايكا في مايو من العام الماضي.

قصة فيلم ماريا

ماريا Maria هو فيلم سيرة ذاتية لمغنية الأوبرا العالمية ماريا كالاس، للمخرج بابلو لارين؛ حيث يروي الفيلم القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصوُّرها خلال أيامها الأخيرة في باريس في السبعينيات.

يضم فريق التمثيل بجانب أنجلينا جولي، كلاً من: بيير فرانشيسكو فافينو، ألبا رورواشر، هالوك بيلغينر، كودي سميت ماكفي، وفاليريا جولينو، كل هؤلاء تحت قيادة بابلو لارين الذي يتولى مهمة إخراج الفيلم.

تعتمد أزياء جولي في الفيلم على الملابس الحقيقية التي ارتدتها كالاس، بما في ذلك قطع الفراء القديمة، وقد استغرق التصوير ثمانية أسابيع في مواقع مختلفة، بما في ذلك: باريس، اليونان، بودابست وميلانو، ويضم الفيلم مواقع أساسية لقصة حياة ماريا كالاس.

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إطلاق المقطع الدعائي للفيلم وموعد عرضه

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تم طرح المقطع الدعائي لفيلم ماريا، وتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرض الفيلم بدور العرض السينمائي، حيث تقرر طرح الفيلم في دور العرض بالولايات ‏المتحدة الأمريكية في 27 نوفمبر المُقبل، كما سيتم عرض الفيلم للمرة الأولى عبر منصة "نتفليكس" في ‏‏11 ديسمبر المُقبل.‏

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