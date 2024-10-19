إعلام إسرائيلي: 13 إصابة اثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي والكريوت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن 13 إصابة اثر سقوط صواريخ في الجليل الغربي والكريوت، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية.

في وقت سابق، أوضح المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "عند التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 10:22 والساعة 10:23 في منطقة خليج حيفا والجليل الأوسط والجليل الأعلى، تم رصد إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان، حيث تم اعتراض بعضها وسقوط عدد منها في المنطقة".

كما لفت إلى أنه "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها بين الساعة 10:35 والساعة 10:37 في الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 35 عملية إطلاق من لبنان، حيث تمّ اعتراض بعضها وسقوط عدد منها في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد إصابة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا بمسيّرة أطلقت من لبنان، إلا أنه لم يكن متواجدا هناك وفق مكتبه.

وفي وقت سابق، أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا.

وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.