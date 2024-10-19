الأمير ويليام يكشف عن طبق الحلوى المفضل لدى كيت ميدلتون

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 11:58 صباحاً - على الرغم من عدم انضمام كيت ميدلتون لزوجها الأمير ويليام في العديد من الارتباطات الملكية؛ فإنها دائماً حاضرة بسيرتها والحديث عنها الذي يجده أمير ويلز تعويضاً عن غيابها في التزاماته. وفي زيارته لكلية دوقي ستوك كليمسلاند في كورنوال، كشف عن الحلوى المفضلة لزوجته أميرة ويلز.

هذه الحلوى هي المفضلة لكيت ميدلتون

قام الأمير ويليام، 42 عاماً، بزيارة كلية دوقي ستوك كليمسلاند في كورنوال في 17 من أكتوبر لمعرفة المزيد عن برامج الكلية للشباب في المناطق الريفية. وفي أثناء توقفه في مقهى يديره الطلاب، كانت الحلويات موضوعاً للمناقشة بين الطلبة وأمير ويلز.

وفقاً لمجلة Hello!، قالت الشيف دارين واتسون إنها علمت من بحثها أن الحلوى المفضلة لدى كيت ميدلتون هي بودنغ التوفي، وأكد الأمير ويليام قولها، وقال: "جيد جداً"، الحلوى المفضلة لدى كيت هي كلاسيكية خالدة -حلوى بريطانية تقليدية يمكن صنعها بسهولة نسبياً. بودينغ التوفي هو المفضل لدى كيت ميدلتون.

درست واتسون الحلويات المفضلة لدى العائلة المالكة قبل زيارة الأمير ويليام، وقدمت له كعكة إفطار مبردة، التي يُقال إنها المفضلة لديه ولجدته الملكة إليزابيث الراحلة. وبعد قبول الكعكة، قال الأمير ويليام: "شكراً جزيلاً لك، هذا لطف منك، أي نوع من الحلويات سآخذه؛ فأنا مغرم بأي شيء يحتوي على الشوكولاتة وأي شيء حلو".

جدير بالذكر أنه في حفل زفاف الأمير ويليام وكيت الملكي في عام 2011، قُدِّمت كعكتان؛ الأولى عبارة عن كعكة فواكه مكونة من ثماني طبقات، والثانية عبارة عن كعكة بسكويت الشوكولاتة التي كانت المفضلة لدى ويليام في طفولته.

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الأمير ويليام يُبهر الجميع بمواهبه الرياضية

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في يوم 15 من أكتوبر، حضر أمير ويلز حفلاً مع مؤسسة اتحاد كرة القدم الأميركية NFL في المملكة المتحدة، وشارك بنفسه في مباراة أقامتها المؤسسة، وأشاد الحاضرون بقدرة الأمير على اللعب بمهارة؛ ما فاجأ الجميع.

قال لويس ريس زاميت، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، الذي أصبح الآن عضواً مهماً في NFL: "لقد كان الأمير ويليام رائعاً، لعب أفضل بكثير مني، ويمكن أن يصبح بالتأكيد لاعب وسط في يوم من الأيام".

وقال عن الملك المستقبلي: "إنه بالتأكيد يريد أن يتعلم أكثر عن هذه الرياضة، لهذا السبب جاء إلى هنا لدعم هؤلاء الأطفال الذين يرغبون في تعلُّم كرة القدم. إنها رياضة متنامية في المملكة المتحدة، وحتى أنا، أتعلم دائماً أشياء جديدةً كل يوم عنها".

كما علَّقت فيبي شيكتر، كابتن فريق كرة القدم للسيدات في بريطانيا العظمى، على موهبة الأمير ويليام الخفية، وقالت لمجلة PEOPLE: "لديه أذرع قوية، لم أستطع أن أصدق ذلك. وقال لنا إنه كان يلعبها عندما كان أصغر سناً على الشاطئ مع الأصدقاء والعائلة".

وأضافت: "لقد أحضرنا له كرة قدم أمريكية ليعود بها إلى المنزل، وتحدثنا معه كثيراً عن العديد من الرياضات وعن حبه للرياضة".

وتابعت: "عندما فاجأنا الأطفال أن الأمير ويليام قادم، أُصيبوا بالصدمة وعدم التصديق، لقد ألقى بعض كرات القدم معهم، لقد كان رائعاً، وتعامل معهم بلطف شديد".

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