أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة .. بالتفصيل

عوامل الخطر للولادة المبكرة

الولادة المبكرة السابقة

الولادة المبكرة السابقة

الإجهاض المتأخر السابق

انخفاض مستويات PAPP-A

المشيمة المنزاحة

أنت معرضة لخطر الولادة المبكرة بشكل أكبر

كثرة السائل الأمنيوسي

الحمل بأكثر من طفل

مرض السكري ومرض سكري الحمل

انسداد في أمعاء الطفل (تضيق الأمعاء)

عدوى أثناء الحمل

مهاجمة خلايا دم الطفل من قبل خلايا دم الأم (مرض الريسوس)

إصابة طفلك بحالة وراثية.

تمزق الأغشية المبكر (PPROM أو انفجار كيس الماء مبكرًا)

تشوهات الرحم (شكل الرحم غير الطبيعي)

النزيف بعد 24 أسبوعًا

وجود مشكلة في عنق الرحم (عنق الرحم ضعيف)

وجود مشكلة في عنق الرحم (عنق الرحم ضعيف)

الحمل المتعدد (توأم أو ثلاثة توائم أو أكثر)

متلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم (TTTS)

إذا كنت مصابة بمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد

إذا كنت مصابة بتسمم الحمل

انكسار الماء مبكرًا (PPROM)

تقييد نمو الجنين (FGR)

ركود الصفراء داخل الكبد أثناء الحمل

العدوى في الرحم

إذا كنت معرضة لالتهابات المسالك البولية

إذا أصبت بانفصال المشيمة

عمرك

عِرقك

النساء ذوات البشرة السوداء أكثر عرضة للولادة المبكرة

وزنك الزائد أو الناقص

الضغوط النفسية أو الاجتماعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - هناك أمور قد تزيد من، مثل العدوى أو مشاكل المشيمة، لكن الأطباء لا يعرفون دائمًا سبب حدوث ذلك، وفي معظم الأحيان، تحدث الولادة المبكرة بشكل تلقائي (طبيعي)، وفي بعض الأحيان، يتم التخطيط للولادة المبكرة لأنها أكثر أمانًا للأم أو الطفل. قد يكون هذا بسبب إصابة الأم أو الطفل بحالة صحية، مثل تسمم الحمل الشديد، مما يعني أنه من الأفضل عدم الاستمرار في الحمل.هناك بعض الأمور التي تزيد من خطر الولادة المبكرة، لذلك قد يقال لبعض الأمهات أنهن أكثر عرضة للولادة المبكرة .يكشف الأطباء والمتخصصون في هذا الموضوع عن الأسباب التي قد تؤدي إلى الولادة المبكرة. وتشمل هذه الأسباب تاريخ الحمل، وصحة الحمل الحالي، وتاريخك الطبي، ومن أنت (على سبيل المثال، عمرك، ومؤشر كتلة الجسم، والعرق).إذا كنت قد أنجبت مبكرًا من قبل، فمن المرجح أن تلدي مبكرًا مرة أخرى. وكلما زاد عدد الولادات المبكرة لديك، كانت ولادة أطفالك في وقت مبكر، أي زاد هذا الخطر.من المهم أن تتذكري أن كل حمل يختلف عن الآخر. فقد تلدين طفلك الأول بعملية قيصرية طارئة في الأسبوع الثاني والثلاثين من الحمل. وقد تتأخر ولادتك الثانية أسبوعًا عن موعدها المحدد، وقد تصلين في ولادتك الثالثة إلى الأسبوع الثامن والثلاثين.قد تكون أسباب الإجهاض المتأخر والولادة المبكرة متشابهة. إذا تعرضت للإجهاض المتأخر من قبل، فإن فرصتك في التعرض للإجهاض المتأخر أو الولادة المبكرة في الحمل التالي تكون أكبر. لكن هذا لا يعني أن هذا سيحدث. فكلما زادت معرفة الأطباء بأسباب التجربة السابقة، زادت قدرتهم على التأكد من عدم حدوثها مرة أخرى.بروتين البلازما المرتبط بالحمل (PAPP-A) هو هرمون يتم إنتاجه بواسطة المشيمة خلال الحمل. يتم قياسه كجزء من اختبارات الفحص قبل الولادة، وقد يعني انخفاض مستويات PAPP-A أن المشيمة (العضو الذي يساعد الطفل على النمو والتطور) لا تعمل بشكل جيد. وقد تكون هناك فرصة متزايدة للولادة المبكرة أو تسمم الحمل .إذا تم تشخيصك بمستويات منخفضة من PAPP-A، فمن المحتمل أن يتم تقديم فحوصات إضافية لمراقبة نمو طفلك. من المهم أيضًا التعرف على حركات طفلك والاتصال بطبيبك على الفور إذا كنت تعتقدين أن حركات طفلك قد تباطأت أو توقفت أو تغيرت. سينصحك طبيبك أيضًا بالتوقف عن التدخين لأن ذلك قد يؤثر على كيفية عمل المشيمة ويؤدي إلى إبطاء نمو طفلك.في بعض الأحيان تلتصق المشيمة بأسفل الرحم وقد تغطي جزءًا من عنق الرحم أو كله. وفي أغلب الحالات، تتحرك المشيمة إلى الأعلى وتبتعد عن الطريق مع استمرار الحمل، ولكن في بعض الأحيان لا يحدث هذا.تُعرف هذه الحالة باسم المشيمة المنزاحة أو المنخفضة إذا كانت المشيمة على بعد أقل من 20 مم من عنق الرحم أو المشيمة المنزاحة تغطي عنق الرحم. إذا كنت تعانين من هذه الحالة، فأنت معرضة لخطر الولادة المبكرة بشكل أكبر.السائل الأمنيوسي هو السائل الذي يحيط بطفلك في الرحم. ويحدث فرط السائل الأمنيوسي عندما يكون هناك الكثير من السائل الأمنيوسي حول الجنين أثناء الحمل. وهذا يزيد قليلاً من خطر حدوث مضاعفات الحمل، بما في ذلك الولادة المبكرة. لا يعلم الأطباء دائمًا سبب تراكم الكثير من السوائل أثناء الحمل، ولكن قد يحدث ذلك بسبب أشياء مثل:عادة ما يتم اكتشاف زيادة السائل الأمنيوسي أثناء الفحص في الشهور الأخيرة من الحمل. وعادة لا يكون ذلك علامة على أي شيء خطير، ولكن من المحتمل أن تخضعي لبعض الفحوصات الإضافية أثناء الحمل. حاولي ألا تقلقي لأن معظم الأطفال الذين تعاني أمهاتهم من زيادة السائل الأمنيوسي سيكونون بصحة جيدة. تحدثي إلى طبيبك إذا كان لديك أي مخاوف.إذا انفجرت المياه في وقت مبكر من الحمل السابق، فهناك احتمال ضئيل أن يحدث هذا مرة أخرى. يمكن أن يؤدي تمزق الغشاء المخاطي للرحم في وقت مبكر إلى الإجهاض المتأخر أو الولادة المبكرة.7 علامات تدل على أن الولادة على بعد 24 إلى 48 ساعةتشوه الرحم هو الرحم الذي يتشكل بطريقة غير عادية قبل الولادة. واعتمادًا على شكل الرحم، قد يكون هناك خطر أعلى للولادة المبكرة، وقد لا تدرك معظم النساء أن شكل الرحم قد يكون غير طبيعي عند الحمل. وعادة ما يتم اكتشاف ذلك أثناء الفحوصات الخاصة بالعقم أو الإجهاض .يمكن أن يكون النزيف بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل علامة على وجود مشكلة في المشيمة، مثل المشيمة المنخفضة أو انفصال المشيمة ، وكلاهما يمكن أن يسبب الولادة المبكرة.يجب فحص أي نزيف أثناء الحمل، حتى لو لم تعاني من أي أعراض أخرى. إذا تجاوزت فترة الحمل 12 أسبوعًا وحدث نزيف، فاذهبي إلى قسم الطوارئ المحلي أو اتصلي بوحدة الولادة بالمستشفى على الفور حتى يتم فحصك، في حالة حدوث أي طارئ.في بعض الأحيان، يقصر عنق الرحم أثناء الحمل، ما قد يشير إلى أنك معرضة لخطر الولادة المبكرة. لا يعرف الأطباء دائمًا سبب حدوث ذلك، ولكن يمكن أن يحدث إذا تعرض عنق الرحم للتلف. على سبيل المثال، من تمزق أثناء الولادة أو علاج فحص عنق الرحم غير الطبيعي، مثل استئصال حلقة لارجو لمنطقة التحول (LLETZ) أو خزعة مخروطية .عندما يحدث هذا، يُطلق على عنق الرحم اسم ضعيف أو غير كفء، ما يعني أنه قد ينفتح أو يقصر مبكرًا. وقد يؤدي هذا إلى الولادة المبكرة. إذا أظهرت الفحوصات وجود مشكلة في عنق الرحم، فقد يُعرض عليك خياطة عنق الرحم (المعروفة أيضًا باسم ربط عنق الرحم أو خياطة عنق الرحم) أو العلاج الهرموني (مثل البروجسترون) لمنع ولادة طفلك قبل الأوان.هل قرأت عن مضاعفات الولادة المبكرة على المولود؟غالبًا ما يولد التوائم والثلاثة توائم قبل الأوان. يولد أكثر من 50% من التوائم وجميع التوائم الثلاثة تقريبًا قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل. حتى لو لم تدخلي في المخاض المبكر، فقد يَنصحونك بالولادة قبل الموعد المحدد للولادة لتقليل خطر حدوث مضاعفات.بعض العلاجات المتاحة لتأخير الولادة المبكرة، مثل التحاميل المحتوية على البروجسترون، أو الغرزة، أو التحاميل المصنوعة من مادة أرابين، لا يتم تقديمها بشكل روتيني للنساء اللاتي يحملن عدة أطفال. كما لا يُنصح بالراحة في الفراش بشكل روتيني.قد يُعرض عليك دواء يسمى الكورتيكوستيرويدات أثناء الحمل للمساعدة في نمو رئتي طفلك بشكل أسرع. يمكن أن يقلل هذا من خطر المضاعفات المرتبطة بالولادة المبكرة.يتشارك التوأمان اللذان يتشاركان في المشيمة (الحمل أحادي المشيمة) أيضًا في نفس إمداد الدم. وفي حوالي 15 من كل 100 حالة حمل بتوأم أحادي المشيمة، قد يكون تدفق الدم غير متوازن. وهذا يعني أن أحد الطفلين يتلقى القليل جدًا من الدم ويعاني من انخفاض ضغط الدم، بينما يتلقى الطفل الآخر الكثير من الدم ويعاني من ارتفاع ضغط الدم. وهذا ما يسمى بمتلازمة نقل الدم من توأم إلى توأم (TTTS).قد يؤدي TTTS أحيانًا إلى ولادة مبكرة. إذا كنتِ حاملًا بتوأم، فسوف تخضعين للمراقبة بالمسح الضوئي المتكرر بحثًا عن علامات TTTS.إذا كنت تعانين من مرض السكري من النوع الأول أو الثاني أو سكري الحملالولادة المبكرة هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا المرتبطة بمرض السكري والحمل. ولكن التحكم في نسبة السكر في الدم جيداً قبل وأثناء الحمل سيساعد في تقليل المخاطر.في بعض الأحيان ينصح النساء المصابات بسكري الحمل بالولادة المبكرة عن طريق تحريض الولادة أو القيصرية إذا كان فريق الرعاية الصحية قلقًا بشأن صحة الطفل أو الأم وخطر حدوث مضاعفات، فقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض النساء المصابات بسكري الحمل معرضات لخطر أكبر للولادة المبكرة التلقائية.لكن حاولي ألا تقلقي. فمعظم النساء المصابات بسكري الحمل يتمتعن بحمل صحي وأطفال أصحاء، خاصة إذا تم تشخيص حالتهن وإدارتها بشكل جيد أثناء الحمل.متلازمة أضداد الفوسفوليبيد هي اضطراب في الدم يصيب الجهاز المناعي ويمكن أن يسبب مضاعفات الحمل بما في ذلك الولادة المبكرة. إذا كنت تعانين من حالات إجهاض متكررة أو متأخرة، فقد تتمكنين من الحصول على إحالة لإجراء اختبارات لمحاولة معرفة السبب. قد يشمل ذلك اختبارات لمتلازمة أضداد الفوسفوليبيد، إذا تم تشخيص حالتك، فإن العلاج قد يزيد من فرص نجاح حملك. كما سيتم مراقبتك بعناية أثناء الحمل.وإذا كنت تعرفين بالفعل أنك مصابة بمتلازمة النفق الرسغي، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو التحدث إلى طبيبك العام أو أخصائي قبل الحمل وذلك لأن العلاج اللازم لمنحك أفضل فرصة لحمل ناجح يكون أكثر فعالية عندما يبدأ في أقرب وقت ممكن.تسمم الحمل هو حالة تصيب بعض النساء الحوامل. وهو عبارة عن مزيج من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل (بيلة بروتينية). وعادة ما يتطور تسمم الحمل بعد 20 أسبوعًا من الحمل أو بعد وقت قصير من ولادة الطفل. ويمكن أن تتراوح شدة تسمم الحمل من خفيفة إلى شديدة. وإذا كانت نسبة سمم الحمل شديدة، فقد يوصى بولادة الطفل مبكرًا.تمزق الأغشية قبل الولادة المبكرة (PPROM) هو عندما تنفجر المياه قبل الولادة قبل 37 أسبوعًا من الحمل.تدخل حوالي 50% من النساء المصابات بتمزق الأغشية المبكر في المخاض خلال الأسبوع الأول بعد انفجار كيس الماء. وكلما تقدمت في الحمل، زادت احتمالية دخولك المخاض خلال أسبوع واحد من انفجار كيس الماء. يرتبط تمزق الأغشية المبكر بثلاث إلى أربع حالات من كل عشر ولادات مبكرة.إذا كنت تعتقدين أن كيس الماء لديك قد انفجر، فيجب عليك الاتصال بطبيبك والذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص في أقرب وقت ممكن.تقييد نمو الجنين (FGR) هو حالة يكون فيها الطفل أصغر من المتوقع أو عندما يتباطأ نمو الطفل أو يتوقف أثناء الحمل. ويسمى أيضًا تقييد النمو داخل الرحم (IUGR). إذا كان طفلك يعاني من تأخر نمو الجنين، فهناك خطر متزايد من حدوث مضاعفات أثناء الحمل. سيراقب فريق الرعاية الصحية نمو الطفل ورفاهيته عن كثب وقد يُنصحك بالولادة قبل الموعد المحدد.ركود الصفراء داخل الكبد أثناء الحمل (ICP)، والمعروف أيضًا باسم ركود الصفراء التوليدي، هو اضطراب في الكبد يمكن أن يؤثر عليك أثناء الحمل.في العادة، تتدفق الأحماض الصفراوية من الكبد إلى الأمعاء لمساعدتك على هضم الطعام. وفي حالة اعتلال الكلية السكري، تتراكم الأحماض الصفراوية في الجسم بدلاً من ذلك. ولا يوجد علاج معروف لاعتلال الكلية السكري إلا عن طريق ولادة الطفل، حيث يزيد ركود الصفراء داخل الكبد من خطر الولادة المبكرة. تبدأ معظم حالات الولادة المبكرة طبيًا (التحريض أو الولادة القيصرية)، بدلاً من حدوثها بشكل طبيعي لتقليل خطر حدوث المضاعفات.العدوى داخل الرحم هي عدوى تصيب الرحم. وتشمل العدوى التي قد تنتقل إلى الرحم الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية من المجموعة ب، والتهاب المهبل الجرثومي، والكلاميديا، والتريكومونا، والسيلان، والزهري، وفيروس نقص المناعة البشرية. ويمكن أن تسبب العدوى داخل الرحم الولادة المبكرة.يمكن أن تسبب التهابات المسالك البولية الولادة المبكرة إذا لم يتم علاجها. لا تعتبر الإصابة بالتهاب المسالك البولية أثناء الحمل حالة طارئة، ولكن يجب علاجها في أقرب وقت ممكن.انفصال المشيمة هو عندما تبدأ المشيمة في الانفصال عن جدار الرحم. ويمكن أن يسبب ذلك آلامًا في المعدة أثناء الحمل ونزيفًا وانقباضات. ويمكن أن يزيد هذا من خطر الولادة المبكرة.إذا كانت الحالة خطيرة أو اقترب موعد ولادتك، فقد تحتاجين إلى ولادة الطفل على الفور (عادةً عن طريق عملية قيصرية). ولكن إذا كنت لا تزالين في بداية الحمل وكان الانفصال بسيطًا، فقد تتم مراقبتك عن كثب، عادةً في المستشفى.إذا أصبحت حاملاً قبل سن 18 عامًا أو بعد سن 40 عامًا، يكون هناك خطر أكبر للولادة المبكرة.إن النساء ذوات البشرة السوداء أكثر عرضة للولادة المبكرة بثلاث مرات من أي عرق آخر. والأسباب وراء ذلك غير معروفة بالكامل.إذا كنت سمراء أو سمراء مختلطة، فمن المهم جدًا أن تخبري قابلتك أو طبيبك إذا كان هناك أي شيء يثير قلقك، وإذا شعرتِ أن أحدًا لا يستمع إليكِ، فاحصلي على رأي ثانٍ .النساء اللاتي لا يكون وزنهن ضمن النطاق الصحي (وزن زائد أو ناقص) عند الحمل أكثر عرضة للولادة المبكرة. في زيارتك الأولى قبل الولادة، والتي تسمى موعد الحجز، قد تقيس القابلة طولك ووزنك أثناء الحمل لحساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). مؤشر كتلة الجسم هو مقياس يستخدم طولك ووزنك لتحديد ما إذا كان وزنك ضمن النطاق الصحي.حاولي ألا تنزعجي إذا استخدم أي شخص مشارك في رعايتك الصحية كلمات مثل "نقص الوزن" أو "زيادة الوزن" أو "السمنة" لوصف وزنك. لا تحب العديد من النساء هذه المصطلحات، ولكن لا أحد يحكم عليك. قد يحتاج الخبراء الطبيون الذين يعتنون بك أثناء الحمل إلى استخدامها حتى يتمكنوا من التأكد من حصولك على أفضل النصائح والدعم لمساعدتك على إنجاب طفل صحي.تشير بعض الأبحاث إلى أن الإجهاد الشديد أو الاكتئاب أثناء الحمل مرتبط بالولادة المبكرة، على الرغم من عدم وضوح السبب. قد يوجد هذا الإجهاد غالبًا جنبًا إلى جنب مع قضايا ذات صلة مثل الافتقار إلى الدعم الاجتماعي أو الإساءة العاطفية أو العنف المنزلي والأشياء التي تفعلها بعض النساء عندما يكن تحت ضغط شديد، مثل سوء التغذية أو التدخين.من الطبيعي أن تشعري ببعض التوتر أو القلق أثناء الحمل. ولكن إذا كنت تكافحين هذه المشاعر، فقد تحتاجين إلى المساعدة.قد يكون الحمل تجربة عاطفية للغاية وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان معرفة ما إذا كانت مشاعرك قابلة للإدارة أم أنها علامة على شيء أكثر خطورة. ثقي بنفسك. أنت أفضل من يحكم على ما إذا كانت مشاعرك طبيعية بالنسبة لك.لا توجد قواعد تحدد مدى التوتر الذي يجب أن تشعري به قبل التحدث إلى القابلة أو الطبيب العام حول ما تشعرين به. يمكنك التحدث إلى أخصائي رعاية صحية في أي وقت إذا كانت لديك أي مخاوف أثناء الحمل. وكلما طلبت المساعدة في وقت أقرب، كلما حصلت على الدعم المناسب في وقت أقرب، إذا كنت في حاجة إليه.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص