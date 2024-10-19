الخليج اليوم .. عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة نقل نفط للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات جديدة ضد 18 فرداً وشركة وسفينة تنقل النفط غير المشروع لصالح الميسر المالي لجماعة الحوثيين؛ سعيد الجمل وشبكته التي تولد إيرادات تمكن الجماعة من مواصلة شن الهجمات على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها (OFAC)، فرض عقوبات على 5 شركات و8 سفن و5 أفراد، لارتباطهم بالممول المالي لجماعة الحوثيين المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF)؛ سعيد الجمل (الجمل) وشبكته التي تمكن عائداتها الجماعة من شن هجمات في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وأضاف البيان أن هذه العقوبات هي الدفعة الحادية عشرة ضد شبكة سعيد الجمل، تشمل قادة السفن التي تقوم بنقل النفط غير المشروع، وهم من جنسيات إيرانية وباكستانية وهندية وأوكرانية وروسية، والشركات التي تديرها وتشغلها وتتمركز في جزر مارشال والإمارات وروسيا والصين، أما السفن فترفع أعلام بالاو، وبنما، وباربادوس، وجزر كوك.

وجدد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة؛ برادلي تي سميث، التزام بلاده "باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعطيل شبكة سعيد الجمل الدولية والوسطاء التابعين لها لنقل وبيع النفط الإيراني، التي تُعد المصدر الرئيسي للإيرادات غير المشروعة التي تمكن الحوثيين من ممارسة أنشطتهم المزعزعة للاستقرار".

وأشار البيان إلى أن سعيد الجمل يدير شبكة شحن غير مشروعة مترامية الأطراف، تتكون من مجموعة من الشركات الواجهة والشركاء في ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط الإيراني ومنتجات النفط بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، لصالح الحوثيين، نيابة عن الجمل ورجل الأعمال المرتبط بالجماعة عبدي ناصر علي محمود المقيم في تركيا.