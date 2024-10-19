الخليج اليوم .. بوتين: السعودية بلد صديق لروسيا ومكان مناسب لعقد قمة سلام بشأن أوكرانيا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى حلول بين إسرائيل وإيران أمر ممكن، لكن سيكون من الصعب تحقيقه، وذلك في تعليقه على المخاوف بشأن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء إجابته لـ"صحيفة عرب نيوز" بشأن وجود محادثات سلام مع أوكرانيا في السعودية: نحن نعتبر السعودية بلداً صديقاً، ولدي علاقة طيبة مع الملك سلمان، وتربطني علاقة شخصية قوية مع ولي العهد، أنا مؤمن بصدق السعودية (في الوساطة مع أوكرانيا)، وإذا تم عقد مؤتمر في السعودية طبعاً المكان بحد ذاته بالنسبة لنا يعد مريحاً".

وفي الوقت نفسه، أضاف أن كييف يتعين عليها إنهاء الحظر على إجراء محادثات مع موسكو، مؤكداً أن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا، ولكن على أساس ما جرى الاتفاق عليه بالفعل، وذلك في إطار تعليقه على محادثات محتملة بين البلدين في السعودية، مشيداً بالجهود السعودية الرامية إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع وسائل إعلام في قمة"بريكس"، عن أن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا، ولكن على أساس ما جرى الاتفاق عليه بالفعل.

وقال إن موسكو "ترغب بتسوية سلمية في أوكرانيا"، إلا أنه شدد قائلاً: "سنواصل الحرب لتحقيق النصر"، كما أعلن بوتين أن أي خطوة لإنشاء سلاح نووي في أوكرانيا ستقابل "برد فعل مناسب"، قائلاً: "هذا استفزاز خطير، لأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستقابل برد فعل مناسب".