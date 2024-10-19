الامارات | «طيران الإمارات» تكشف عن كسوة جديدة لـ «A380» بشعار «NBA»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «طيران الإمارات» النقاب عن كسوة جديدة لإحدى طائراتها من طراز الإيرباص A380، تحمل شعاراً لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، وذلك احتفالاً بانطلاق موسم 2024-2025، باعتبارها شريكاً الخطوط الجوية العالمية الرسمية للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، وشريك الاسم لمسابقة كأس الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.

ويتخلل التصميم شعار دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين NBA ورسومات كرة السلة. وتحولت أحرف «طيران الإمارات» إلى اللون الأحمر، بدلاً من الخط الذهبي الفريد الذي تستخدمه الناقلة. ويكتمل المظهر الجديد لهيكل الطائرة بغطاء محرك أحمر مزين بالخط الأبيض الذي يشكل شعار «طيران الإمارات».

وتمت إعادة طلاء طائرة الإيرباص A380 بالكامل كجزء من مشروع يشمل التصميم والطلاء والإنتاج والتركيب. واستغرقت هذه المهمة 19 يوماً.

ومن المقرر أن تنطلق الطائرة التي تحمل الكسوة الجديدة إلى مطار نيويورك جون إف كيندي بالرحلة رقم «ئي كيه 201» يوم 22 الجاري.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في «طيران الإمارات»، بطرس بطرس: «فخورون بأن نكون شريك الخطوط الجوية العالمية الرسمية لرابطة كرة السلة الأميركية، وأن نكون شريك الاسم لكأس (طيران الإمارات) لكرة السلة».