الامارات | «اتحاد كرة الطاولة» يبحث استضافة بطولة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، المهندس داوود الهاجري، إن اتحاد اللعبة يبحث استضافة بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2027، أو نسخة 2028، حيث توجد رغبة جدية في تنظيم الحدث، مع زيادة فرص الإمارات للفوز بالاستضافة.

جاء ذلك على هامش بطولة الإمارات الدولية للناشئين والشباب لكرة الطاولة، التي أقيمت على مدار 4 أيام بصالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة 196 لاعباً ولاعبة من 29 دولة.

وأوضح الهاجري أن الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الاتحاد سيبحث الموضوع، ويتخذ القرار المناسب. وأضاف أن الاتحاد الدولي للعبة أشاد بالتنظيم والنجاح الذي حققته النسخة الثانية وبقوة المستوى الفني للمباريات. وقال «حرصنا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، سواء من المنتخبات أو الأندية بموافقة من الاتحاد الدولي، لنتيح لهم الفرصة للاحتكاك مع لاعبين مصنفين على مستوى العالم، واكتساب الخبرة، الأمر الذي سينعكس على أدائهم في بقية مسيرتهم».