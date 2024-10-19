الامارات | الشارقة وعجمان يصعدان على حساب النصر وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد فريق الشارقة إلى دور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على مستضيفه النصر بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد آل مكتوم.

ولم يجد «الملك» صعوبة تذكر في تحقيق الانتصار، حيث كان الطرف الأفضل والأكثر خطورة على مدار شوطي اللقاء. في حين ظهر أصحاب الأرض بأداء غير مقنع وكانت صفوفهم متباعدة، كما أن مهاجمهم علي مبخوت افتقد التمويل واستسلم للرقابة من خط دفاع الضيوف.

ولم يرتقِ الشوط الأول لمستوى الحدث، إذ إن الفرص القليلة التي حصل عليها الجانبان لم تشكل خطراً على مرمى الفريقين، لكن الأداء تغير في الشوط الثاني، خصوصاً من جانب الضيوف الذين استغلوا الفرص المتاحة وحققوا مبتغاهم.

وكان الشارقة قد انتظر حتى الدقيقة 58 ليسجل هدف التقدم الذي حمل توقيع المهاجم عثمان كمارا، وفي غمرة محاولات أصحاب الأرض للبحث عن التعادل، أضاف المتألق كايو لوكاس هدف الاطمئنان لفريقه في الدقيقة 82، ليمنح الشارقة بطاقة العبور.

والتحق عجمان بركب المتأهلين بعد فوزه بهدفين لهدف، على حساب ضيفه خورفكان في اللقاء الذي جمعهما على استاد راشد بن سعيد.

ويدين عجمان بالفضل في تأهله إلى الثنائي عبدالحميد صابري وجونيور فليمنغز اللذين سجلا هدفين في الدقيقتين 57 و66 على التوالي، إذ أحرز الأول هدفه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وسجل الثاني بعد سلسلة من التمريرات الناجحة.

وكان عجمان قد أكمل المواجهة بـ10 لاعبين بعد طرد سعود سعيد (85) وهو النقص العددي الذي أشعل اللقاء، إذ ألقى فريق خورفكان بثقله في الهجوم، وهو ما منحه فرصة تقليص الفارق بواسطة لورينسي ناسسيمنتو (1+90) من ركلة جزاء.