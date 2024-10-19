في موسم الرياض 2024 .. فوائد لاصطحاب طفلك لحديقة الحيوان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 أكتوبر 2024 10:27 صباحاً - في وسط الخيارات التي لا تعد ولا تحصى للرحلات التعليمية، تبرز حديقة الحيوانات باعتبارها كنزاً للتعلم والإثارة، فقد تمتد فوائد زيارات حديقة الحيوان إلى ما هو أبعد من التشويق المباشر لرؤية الحيوانات الغريبة بل تساهم في التنمية الشاملة لمرحلة ما قبل المدرسة، وتعزيز حب الطبيعة، والاستكشاف لدى طفلك، لذا وبعد انطلاق فعاليات موسم الرياض للعام 2024 – 2025، تعد حديقة حيوانات الرياض أو رياض زُوو من أهم الفعاليات الترفيهية التي تحظى باهتمام الجميع بالمملكة، وتضم الحديقة روائع الحياة البرية من خلال 6 مناطق فرعية، لذا إليك أهم الأسباب التي تجعل زيارات حديقة الحيوان في موسم الرياض 2024 ليست مجرد نزهات ترفيهية، ولكنها ضرورية لتعليم وتنمية الأطفال خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، إليك وفقاً لموقع "timeoutriyadh" لماذا تعتبر زيارة حديقة الحيوان في موسم الرياض 2024 ضرورية للأطفال؟

التعلم العملي

توفر حديقة الحيوان تجربة حسية ممتعة للطفل - الصورة من موقع Freepik

من الثدييات إلى الطيور الملونة والزواحف الرائعة، تصبح حديقة الحيوان نموذجاً مصغراً للأنظمة البيئية المتنوعة على كوكب الأرض، فعلى عكس الكتب المدرسية أو مقاطع الفيديو، توفر حديقة الحيوان تجربة حسية ممتعة، فقد يستطيع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة رؤية الحيوانات وسماعها وأحياناً لمسها؛ مما يخلق بيئة تعليمية متعددة الحواس تعزز فهمهم للعالم الطبيعي، وتعود حديقة الحيوان بالرياض، أو رياض زُوو للعام الثالث على التوالي، حيث تجمع بين المرح والتعليم مع عروض ترفيهية وتجارب تفاعلية للأطفال، إضافة إلى أن المشاركة البصرية مع الحيوانات الحية تعزز الاتصال العاطفي والرغبة لدى الطفل في معرفة المزيد عن المخلوقات التي تعيش على كوكبنا.

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التفكير العملي

تعد منطقة بينك ليك من أجمل مناطق حديقة الحيوان، حيث تتميز بنافورة وأجواء استوائية استثنائية، وتمتلئ بينك ليك بعدد من طيور الفلامينجو وطيور الببغاء بالإضافة إلى بيت خاص للسلاحف، ويساعد استكشاف هذه البيئة الرائعة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على فهم النظم البيئية المختلفة والاحتياجات المحددة للحيوانات من حيث المناخ والغطاء النباتي والظروف المعيشية.

كما توفر زيارات حديقة الحيوان مقدمة مبكرة لمفهوم الحفظ، حيث يمكن لمرحلة ما قبل المدرسة التعرف إلى الأنواع المهددة بالانقراض، وأهمية حمايتها ودور البشر في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما أن مراقبة الحيوانات عن قرب تشجع على البحث العلمي، يمكن للأطفال التعرف إلى الأنواع المختلفة وسلوكياتهم ودورات حياتهم؛ مما يضع الأساس للتفكير العلمي.

التنمية الاجتماعية والعاطفية

التفاعل مع الحيوانات يعزز التعاطف حيث يمكن للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تنمية الشعور بالمسؤولية والاحترام للكائنات الحية من خلال مراقبة سلوكيات الحيوانات واحتياجاتها.

كما يشكل العديد من الأطفال روابط عاطفية مع بعض الحيوانات التي يصادفونها في حديقة الحيوان، يمكن لهذا الارتباط العاطفي أن يثير محادثات حول أهمية رعاية الحيوانات وحمايتها.

يمكن للأطفال التأمل في جمال وغرابة الزرافات أثناء زيارة لمنطقة انشانتد فورست في حديقة الحيوان في الرياض، كما ستتاح للأطفال الفرصة للاقتراب من الدببة وإطعام الزرافات المتواجدة في المنطقة ولقاء مجموعة رائعة من الغزلان واللاما وغيرها من الحيوانات المميزة، لذا توفر زيارات حديقة الحيوان فرصاً للتفاعلات الاجتماعية سواء كان الأمر يتعلق بمراقبة الحيوانات معاً، أو مشاركة الاكتشافات، أو الانخراط في أنشطة جماعية، فإن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة يطورون مهارات اجتماعية مهمة في بيئة فريدة ومحفزة.

تطوير اللغة

تعمل زيارات حديقة الحيوان على توسيع مفردات الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، عندما يواجهون حيوانات ذات أسماء وخصائص فريدة، كما يتعلمون أيضاً العديد من الكلمات الجديدة، مما يعزز المهارات اللغوية للطفل.

على الجانب الآخر غالباً ما يشارك الآباء والمعلمون وحراس حديقة الحيوان العديد من الحقائق المثيرة للاهتمام حول الحيوانات، وتساهم هذه الروايات في تطوير مهارات سرد القصص حيث يقوم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة بسرد مغامراتهم في حديقة الحيوان، إضافة إلى أن مناقشة الملاحظات والاكتشافات في حديقة الحيوان تعزز أيضاً مهارات الاتصال ومنح الأطفال القدرة على التعبير عن أفكارهم وطرح الأسئلة والمشاركة في العديد من المحادثات الهادفة، حيث تمنح حديقة الحيوان في الرياض تجربة بيت البونقو فرصة التعرف إلى معلومات ممتعة وقيّمة عن حيوانات البونقو اللطيفة والشهيرة بلونها البرتقالي وروحها المرحة الكوميدية.

وإذا كان الأطفال يخافون من الحيوانات الحقيقة عن قرب؛ يمكنهم تجربة الواقع الافتراضي حيث سيدخلون عالماً مليئاً بالحيوانات من جميع أنواعها دون الحاجة لمواجهتها فعلاً!

النشاط البدني والمهارات الحركية

تتضمن زيارات حديقة الحيوان قدراً لا بأس به من المشي والاستكشاف، يساهم هذا النشاط البدني في تطوير المهارات الحركية الإجمالية، حيث يتنقل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة عبر المعارض والمساحات الخارجية ففي حديقة الحيوان في موسم الرياض 2024، توفرت تجارب التفاعل مع الحيوانات بشكل مباشر وآمن لكل من الأم والطفل، وذلك بدءاً من تقديم الأكل للزرافة والفيل والكنغر، وتقديم اللحم للنمر الأبيض النادر بالإضافة إلى إطعام القرود.

على الجانب الآخر يعد اللعب في الهواء الطلق أمراً حيوياً لتطوير المهارات الحركية للطفل، فقد توفر حديقة الحيوان بمساحاتها المفتوحة بيئة مثالية للأنشطة التي تعزز النمو البدني.

التحفيز المعرفي

تشجيع الأطفال على استكشاف حديقة الحيوان يعزز شعور الثقة بالنفس - الصورة من موقع Freepik

حديقة الحيوان عبارة عن كنز من الفضول لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، فتشجع زيارتها الأطفال على طرح الأسئلة، والبحث عن إجابات كما توفر مراقبة الحيوانات في العديد من المواقف المختلفة العديد من الفرص لحل المشكلات، وقد يتساءل الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة عن كيفية عثور بعض الحيوانات على الطعام، أو بناء أعشاشها، أو الهروب من الحيوانات المفترسة؛ مما يثير الاستكشاف المعرفي.

كما أن تشجيع الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على استكشاف حديقة الحيوان بشكل مستقل، مع الإشراف المناسب، يعزز الشعور بالاكتشاف، وهذا الاستقلال يبني الثقة والتعطش للمعرفة.

الخبرات العملية

تسمح زيارات حديقة الحيوان لمرحلة ما قبل المدرسة بتطبيق المعرفة المكتسبة من الكتب أو الدروس، كما تحتوي العديد من حدائق الحيوان على محطات تعليمية تفاعلية، وتوفر هذه المحطات بعداً عملياً للتجربة التعليمية، حيث تتيح منطقة المزرعة في حديقة الحيوان في موسم الرياض 2024 للأطفال التعرف والتفاعل مع جميع حيوانات الحديقة، فقد تم تطوير منطقة المزرعة في هذا الموسم، ودمج التعليم مع المغامرة بشكل ترفيهي أكبر.

يتعلم الأطفال أيضاً في مرحلة ما قبل المدرسة التكيف مع البيئات الجديدة أثناء زيارات حديقة الحيوان فإن التنقل عبر المعروضات المختلفة، ومواجهة أنواع الحيوانات المختلفة ينمي المرونة والقدرة على التكيف مع البيئة المحيطة الجديدة.

خلق ذكريات دائمة

تخلق زيارات حديقة الحيوان ارتباطات إيجابية مع التعلم والطبيعة فإن إثارة رؤية الحيوانات، ومتعة الاكتشاف، وتشويق الاستكشاف، كلها تساهم في بناء أساس لحب العالم الطبيعي مدى الحياة.

كما تصبح زيارات حديقة الحيوان ذكريات عائلية عزيزة، وتعمل هذه التجارب المشتركة على تقوية الروابط العائلية، وتوفير الفرص لقضاء وقت ممتع معاً، إضافة إلى أن التعرض المبكر لمفاهيم الحفاظ على البيئة في حديقة الحيوان يعزز الوعي البيئي المستقبلي، وقد يتطور لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة شعور بالمسؤولية تجاه الكوكب الذي يعيش عليه.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.