الامارات | كريستيانو رونالدو يمنح النصر انتصاراً درامياً على الشباب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل كريستيانو رونالدو هدفاً من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ليفوز النصر 2-1 على مضيفه الشباب في دوري روشن السعودي.

ووصل فريق المدرب ستيفانو بيولي إلى النقطة 17 في المركز الثاني متقدما بـ5 نقاط على الشباب رابع الترتيب.

وكان رونالدو صاحب التهديد الأول في المباراة بعدما أطلق تسديدة منخفضة مرت بجوار القائم الأيسر للشباب.

ورد الشباب عن طريق حسين الصبياني الذي سدد من مدى قريب قبل أن يبعد بينتو حارس النصر ضربة رأس من محمد الثاني بعد ركلة ركنية.

ومنح إيمريك لابورت التقدم للفريق الزائر بعدما استغل فشل دفاع الشباب في إبعاد ركلة ركنية وأطلق تسديدة قوية من مدى قريب في الدقيقة 69.

وحملت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، بعدما سجل علي الحسن لاعب النصر بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعاد تمريرة عرضية من نواف الصعدي في الدقيقة 90.

لكن البديل عبد الرحمن غريب تحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من روبرت رينان مدافع الشباب، لينجح رونالدو في تسجيلها بالدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وفشل حمدالله مهاجم الشباب في تسجيل ركلة جزاء احتسبت بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد التي أوضحت وجود مخالفة على المدافع محمد سيماكان الذي غادر بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من النهاية.