الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي للبلاد

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "تم رصد طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي للبلاد وسقطت بعد ذلك".

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

ومن الشرق، تنفذبشكل متواصل المقاومة الإسلامية في العراق عمليات إطلاق صواريخ ومسيرات ضد أهداف إسرائيلية دعمًا لغزة ولبنان.