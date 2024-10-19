شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة فى الأسبوع الثالث من أكتوبر أبرزها صفقة معامل حساب للتحاليل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 12 حدثًا رئيسيًا خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، أبرزها انعقاد الجمعية العمومية لـ8 شركات (سيتي للتحاليل الطبية، والعامة للصوامع والتخزين، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، وفيركيم مصر للأسمدة، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومدينة مصر، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية)، وتوزيع 4 شركات أرباحًا نقدية على المساهمين.

وتبدأ أحداث البورصة، بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة سيتي للتحاليل الطبية للنظر في إتمام صفقة شراء شركة معامل حساب للتحاليل الطبية بقيمة 298 مليون جنيه، والنظر في شراء نسبة 50% من حصص شركة التشخيص المتميز-المملكة العربية السعودية بقيمة 14.8 مليون ريال سعودي، والنظر في تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي ليصبح اسم الشركة بريميم هيلثكير جروب بدلًا من سيتي للتحاليل الطبية.

كما تعقد الجمعية العامة للشركة العامة للصوامع والتخزين، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وقائمة توزيع الأرباح المقترحة، والموافقة على صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وصرف منحة للعاملين تصرف شهريًا بنسبة 8% من الأجر الأساسي، والموافقة على صرف مبلغ 5.535 مليون جنيه شاملة حصة الشركة في التأمينات.

وتعقد يوم الأحد الجمعية العامة العادية لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، للنظر في إبرام عقد المعاوضة بين شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية وشركة Romani Ventures Limited- المملوكة للدكتور علاء عرفة بشن بيع كامل الأسهم المملوكة لشركة جيتكس في شركة بيرد جروب، والتي تمثل نسبة 98.15% من أسهم الشركة الإنجليزية لصالح شركة Romani Ventures Limited، والنظر في تحديد صلاحيات وسلطات أعضاء مجلس الإدارة.

ويوم الإثنين، تعقد شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، الجمعية العامة العادية للنظر في الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات كل من شركة فيركيم مصر (شركة دامجة) وشركة أبو زعبل للأسمدة والصناعات الكيماويات (شركة مندمجة)، وشركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماويات (شركة مندمجة)، الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، والنظر في المقترح من مجلس لإدارة بشأن تعديل رأس مال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه، وتعديل رأس مال الشركة المصدر ليصبح 800 مليون جنيه وتعديل غرض الشركة بمناسبة الاندماج.

وفي نفس اليوم، توزع شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والشرقية-إيسترن كومباني، والقاهرة للدواجن، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، القسط الأول من الكوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 1.7 جنيه، 0.847 جنيه، 36 جنيهًا للسهم الواحد، على الترتيب.

وفي اليوم التالي، تعقد شركتا المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، ومدينة مصر، الجمعية العامة العادية، وتنظر الأولى زيادة رأس المال المصدر من 29 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 قروش ومصاريف إصدار قدرها 0.25 قرش، وتتم الزيادة نقدًا عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين، وعرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدام أموال الزيادة والعوائد المحصلة على المساهمين بالجمعية العامة لمناقشتها، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين 6،7، فيما تنظر عمومية شركة مدينة مصر، الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقد معاوضة خلال عام 2024.

ويختتم الأسبوع، بعقد الجمعية العامة العادية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وقائمة توزيع الأرباح المقترحة، والموافقة على صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بنسبة 7% من الأجر الأساسي.