شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحان شهر أكتوبر من منهج الأسبوع الأول حتى الأسبوع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل سيكون في محتوى المناهج من الأسبوع الأول حتى الخامس من بدء العام الدراسى الجارى، موضحة أن الامتحانات تعقد فيما درسه الطلاب فقط، لقياس نواتج التعلم ويتم عقد الاختبار في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى، كما أن الأسئلة تكون بواقع 15 جزئية في المادة ويتم إعداد 3 نماذج من الأسئلة في كل مادة دراسية.

وأوضحت الوزارة أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، تعقد الاختبارات وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.



وكلفت الوزارة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15% على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.