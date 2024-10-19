شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: حزب الله يستهدف تجمعا كبيرا من جنود الاحتلال بجنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من حاصبيا، إن هناك تطورات موسعة في المنطقة، إذ إن حزب الله أطلق قذائف مدفعية تجاه قوة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر كي في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في المنطقة من صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «سنجاب» خلال تغطيته للقاهرة الإخبارية، أن حزب الله استهدف تجمع كبير لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة عيتا الشعب، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحي، مشيرًا إلى أنه أثناء محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء القتلى والجرحي اُستهدفت القوة التي حضرت لإخلاء القتلى والجرحى مرة أخرى برشقة صاروخية من قبل حزب الله اللبناني.

ولفت إلى أن عيتا الشعب التي تقع في القطاع الأوسط بالجنوب اللبناني شهدت على مدار الأيام الماضية سلسلة من الاشتباكات العنيفة والمواجهات الضارية على مدار عدة أيام، فضلا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.