شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: هناك إمكانية للتوصل لوقف لإطلاق النار فى لبنان لكن الأمر أصعب فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن هناك إمكانية للتوصل لوقف لإطلاق النار فى لبنان لكن الأمر أصعب فى غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية

يذكرأن، دعا الرئيس الأمريكى جو بايدن والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والمستشار الألمانى أولاف شولتز ورئيس الوزراء البريطانى ستارمر اليوم إلى إنهاء "فورى" للحرب فى غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجزرة ضد العائلات فى قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و300 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42,500 شهيد و99,546 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.