شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى يكرم خمسة مبدعين من مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي خلال حفل افتتاح دورته السادسة التي تحمل اسم الفنان فؤاد المهندس، خمسة من مبدعي المسرح في مصر والوطن العربي، وهم الفنان أحمد صيام، والفنانة عايدة فهمي، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع، والفنان العماني عماد الشنفري.

ومن جانبه قال الفنان أحمد صيام عقب تكريمه: تكريمي في ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يُعدّ حدثاً عظيماً بالنسبة لي، وله عندي بُعدين. الأول أنه أعادني إلى سنوات مضت حينما كنا نقدم الفن بصدق وشغف. أما الثاني، فمرتبط بحقيقة أن هذه الدورة تحمل اسم أستاذي فؤاد المهندس، الذي كان لي حلماً كبيراً أن أجسده في عمل درامي. قد تتبخر الأحلام، لكن رسالتي لشباب الجامعات هي: أبدعوا، واشتغلوا بالفن، وأخرجوا طاقتكم الإبداعية.”

وقال الفنان مصطفى أبو سريع: سعيد جداً بالتكريم وسط أساتذتي، وفي دورة تحمل اسم الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، الذي أنتمي إلى مدرسته الفنية، فما زلنا حتى اليوم نتعلم منه، وتكريمي في هذا الملتقى الجامعي يشرفني للغاية، لأن الجامعة هي بيتي الحقيقي في عالم الفن. في الجامعة، الخيال لا حدود له، ويمكنك أن تمارس كل شيء وتبدع بحرية. وحتى اليوم، في مجال الاحتراف، أحاول دائماً أن أعمل بروح الجامعة".



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي



ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرم خمسة مبدعين من مصر والدول العربية