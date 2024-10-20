شكرا لقرائتكم خبر عن متعب والحضرى وشوقى ويونس فى الاستوديو التحليلى لمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المحلى والمقرر لها الثامنة مساء اليوم الأحد، يسبقها استوديو تحليلى يبدأ فى السابعة مساء تقديم الإعلامى سيف زاهر.

وضيوف الاستوديو هم: أيمن يونس وعماد متعب ومحمد شوقى، ومن الملعب شيما صابر ومعها عصام الحضرى وتعليق عامر عبد الله (صوتية أولى) ومحمد الكوالينى (صوتية ثانية).

الاستوديو التحليلى لمباراة الاهلى وسيراميكا

يلتقي الأحد على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر. ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.

فى المقابل يفتقد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا ، 7 لاعبين أمام النادي الأهلي، هم يوسف سيد عبد الحفيظ بعد تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى كل من معز أودي، الغانى عمر عبد الرؤوف، محمد عصام، أحمد أشرف، يوسف عفيفي، ومحمود الزيتي لأسباب فنية.