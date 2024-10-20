شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والمفوضية الأوروبية تؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق مباديء القانون الدولي إضافة إلى ضمان تقديم المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة لهم وتخفيف معاناتهم.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، حيث بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).



وشدد الجانبان على ضرورة بذل كل الجهود من أجل احتواء التوترات في المنطقة ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام العادل والشامل والمستقر في المنطقة وفقا لحل الدولتين.

كما استعرضا مختلف أوجه العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وأعضائه وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.



وأكد الشيخ محمد بن زايد، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بما يحقق التنمية المشتركة للجميع إضافة إلى دعم العمل الخليجي- الأوروبي المشترك لما فيه خير الطرفين.



وشدد الرئيس الإماراتي على حرص بلاده على التعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي ودوله لمنع تفاقم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم الدعم الإنساني للمدنيين، مشيدا بالدور الإنساني للاتحاد الاوروبي في هذا الشأن.



ومن جانبها، عبرت أورسولا عن تقديرها لمواقف الإمارات الداعمة للاستقرار الإقليمي وجهودها ومبادراتها الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، منوهة بالتعاون المثمر بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ومؤسساته في مختلف المجالات.