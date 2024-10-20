شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث أممى يؤكد ضرورة الحفاظ على التزم الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج، إلى ضرورة الحفاظ على التقدم الذى أُحرز من خلال التزامات الأطراف بوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية فى اليمن.



جاء ذلك وفق بيان ورد على موقع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، خلال مباحثات مكثفة أجراها جروندبج مع كبار المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته إلى واشنطن على مدى يومين، والتى تركزت المحادثات خلالها على التطورات الأخيرة فى اليمن وسبل تعزيز عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، فى ظل تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية التى تهدد جهود السلام.



ودعا جروندبرج إلى ضرورة استئناف المفاوضات السياسية، مؤكدا أهمية الدعم الموحد والمستدام من المجتمعين الإقليمى والدولي.



وأضاف جروندبرج أن المناقشات تناولت أيضًا قضايا الاعتقالات التعسفية التى تقوم بها أنصار الله بحق موظفين من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، حيث أعاد التأكيد على دعوته للإفراج الفورى وغير المشروط عن هؤلاء المعتقلين.



والتقى جروندبرج خلال زيارته بعدد من المسؤولين البارزين، منهم مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور والمبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينج، مما يعكس التزام المجتمع الدولى بمواصلة دعم جهود السلام فى المنطقة.