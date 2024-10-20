شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله اللبنانى يعلن قصف صفد برشقة صاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله أنه قصف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد برشقة صاروخية.

كما أعلن حزب الله السبت، أيضا أنه استهدف قاعدة "فيلون" الإسرائيلية في روش بينا ‏شرق مدينة صفد بصلية صاروخية.

وقال الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد فى قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:48 من مساء يوم الجمعة 18-10-‌‏2024 قاعدة فيلون في روش بينا ‏شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".

كما أفاد الحزب أمس بتنفيذ هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة "عين شيمر" (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي)، شرق الخضيرة شمال تل أبيب.

وكشفت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان الخميس الماضي عن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في مواجهة الجيش الإسرائيلي ستتحدث عنها أحداث الأيام القادمة.