أ.ب عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن "الولايات المتحدة تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران".

وأكد مسؤول أميركي، أن "التحقيق يفحص ما إذا كان تسريب الوثائق متعمدا أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى مثل الاختراق"، مشيرا الى ان "التحقيق يفحص أيضا ما إذا كانت أي معلومات استخباراتية أخرى قد تعرضت للخطر".

كما أكد المسؤول الاميركي لوكالة "أسوشيتد برس" أن "سلطات التحقيق الاميركية تعمل على تحديد من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل نشرها".