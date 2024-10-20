نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم أن "الولايات المتحدة تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران".
وأكد مسؤول أميركي، أن "التحقيق يفحص ما إذا كان تسريب الوثائق متعمدا أو تم الحصول عليها بطريقة أخرى مثل الاختراق"، مشيرا الى ان "التحقيق يفحص أيضا ما إذا كانت أي معلومات استخباراتية أخرى قد تعرضت للخطر".
كما أكد المسؤول الاميركي لوكالة "أسوشيتد برس" أن "سلطات التحقيق الاميركية تعمل على تحديد من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل نشرها".
كانت هذه تفاصيل خبر أ.ب عن مسؤولين أميركيين: الولايات المتحدة تحقق في تسريب لوثائق سرية تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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