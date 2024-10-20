شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 40 عنصرًا من مليشيات الشباب فى عمليات عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى أن قوات الأمن والاستخبارات نفذت عمليات عسكرية فى كل من منطقة ياقلى بمحافظة شبيلى الوسطى ومنطقة جريلى بمحافظة جلجدود، أسفرت عن مقتل 40 عنصرا من مليشيات الشباب وإصابة 29 آخرين.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات المشتركة أعلنت عن مقتل القيادى المدعو معلم آرو خلال العملية العسكرية التى استغرقت أكثر من 24 ساعة.



وأضافت أن قوات المخابرات الصومالية تصدت لمحاولات المليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة ياقلى بإقليم شبيلى الوسطى، حيث قتلت جميع عناصر المليشيات المتواجدة هناك ودمرت مخازن للأسلحة.