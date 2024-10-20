شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتدى على طواقم الإسعاف وتعتقل أحدهم فى جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مركبة إسعاف توجهت لتغطية اعتداءات المستعمرين والاحتلال قرب جبل صبيح جنوب شرق بيتا، تم إيقافها والاعتداء على طاقمها من قبل جنود الاحتلال، واعتقال أحد ضباط الإسعاف، والاستيلاء على كافة وسائل التواصل معهم.