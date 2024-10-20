شكرا لقرائتكم خبر عن مادسن: هدف الأهلى الفوز بجميع البطولات بعد التتويج ببطولة أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

عبر ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أفريقيا أبطال الدوري على حساب فلاورز البنيني.

وأوضح ستيفان أنه سعيد بالتتويج باللقب الأول مع الفريق منذ انضمامه بعد التتويج بالبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية والفوز على فريق برشلونة، مؤكدًا أن الفريق دخل البطولة الأفريقية وسط حالة من التركيز الشديد.

وأضاف مادسن أن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار البطولة خصوصًا في مباراة أمس أمام فريق الزمالك، كانت مباراة كبيرة بين أكبر فرق القارة في الوقت الحالي.

وتابع مادسن أن «رجال يد الأهلي» لديهم طموحات كبيرة في تحقيق البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي من ألقاب محلية وأفريقية، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز في جميع المباريات.