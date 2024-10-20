شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب الجديد Smile 2 يحقق افتتاحية بـ 22 مليون دولار وسط تراجع الجوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديد Smile 2 إيرادات وصلت لـ 22 مليون دولار في الافتتاحية الأولي له محلياً، بينما حقق فيلم We Live In Time من إنتاج A24 أرباح 4 ملايين دولار، وفيلم Wild Robot يتجه إلى أكثر من 100 مليون دولار خلال أسابيع قليلة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم Smile من إنتاج Paramount يحافظ على قوته حيث من المقرر افتتاح فيلم Smile 2 بإيرادات 22 مليون دولار في افتتاحية الثلاث أيام بعد 8.8 مليون دولار يوم الجمعة بما في ذلك المعاينات، وتم حجز الفيلم في 3610 دار عرض محلياً داخل الولايات المتحدة الامريكية.

كما كشفت التقارير عن أن فيلم الدراما الرومانسية We Live in Time من إنتاج A24 شق طريقه إلى المراكز الخمسة الأولى مع حوالي 1.75 مليون دولار إضافية حققها أمس، وحوالي 4.3 مليون دولار لعطلة نهاية الأسبوع وإجمالي 4.6 مليون دولار بحلول نهاية الأسبوع يوم الأحد - وهذا في 955 دور عرض سينمائي.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't SleptوThe Hidebehind.