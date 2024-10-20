شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الدفاع المدنى بغزة: الاحتلال يتوغل بآلياته في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بآلياته في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، ويستهدف كل من يتحرك في مخيم جباليا حتى فرق الإسعاف.



وأشار “بصل”، في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية السبت، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بحزام ناري مربعًا سكنيًا في مشروع بيت لاهيا وأعداد الشهداء مرشحة للزيادة، كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة إخلاء شمال قطاع غزة من الفلسطينيين بكل الوسائل.



وكانت مصادر رسمية فلسطينية قد أعلنت سابقاً استشهاد نحو 73 فلسطينيًا، وإصابة العشرات، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مربعاً سكيناً في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.