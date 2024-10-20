شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين فصائل فلسيطنية والاحتلال بعد اقتحام جنين شمال الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلى بعد اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، وقوع اشتباكات مسلحة بين المقاومة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة يعبد، الواقعة جنوب غرب مخيم جنين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن المسيرة التي انفجرت في قيساريا، واستهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من نفس طراز المسيرة، التي استهدفت قاعدة تدريب وحدة "جولاني" في بنيامينا، جنوبي حيفا الأسبوع الماضى ويصعب اعتراض هذا النوع من المسيرات.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه عقب استهداف منزل نتنياهو فى "قيساريا"، تم وضع جميع وزراء حكومته في حالة تأهب، كما انتشرت قوات الأمن الإسرائيلي حول منزل نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد استهدافه بيته بمسيرة.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن مسيرة أُطلقت باتجاه مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.