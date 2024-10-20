شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمود عن شخصية "سيف" في تيتا زوزو: ارتدى عباءة والده بعد وفاته بشكل خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان نور محمود خلال ندوة تكريم مسلسل تيتا زوزو بتليفزيون الخليج 365: شخصية سيف في المسلسل تُظهر بوضوح من خلال حديث والدته وزوجته أنه كان محبًا للحياة وعاشقًا للموسيقى، لكن تحول سيف بدأ في اللحظة التي توفي فيها والده، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يحدث لهم هذا التحول ومن بينهم من أعرفهم شخصيًا.

وتابع محمود: وبصفة سيف الكبير في العائلة تحمل مسئولية كبيرة، ما دفعه لوضع ضغط كبير على نفسه، حيث اعتقد أنه يجب أن يكون شخصية صارمة، ولكن كان من المفترض أن يحتضن إخوته، لكنه اتخذ مسارًا خاطئًا عندما ارتدى عباءة والده بشكل غير صحيح.

واسترسل: حاولت والدته إقناعه بدخول عالم الموسيقى، لكنه أصر على دراسة الهندسة وتزوج في سن مبكرة وأنجب أيضًا مبكرًا، وكان يتعامل مع زوجته وأطفاله بشكل قاسي، معتقدًا أنه بهذه الطريقة يقوم بواجباته، وهذا السلوك جعل زوجته، التي يحبها كثيرًا بالمناسبة تنفر منه، هي وأولاده، فهو فعل مثلما يقول " قتل الدب صاحبه".

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها