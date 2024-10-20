شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: إعلان مواعيد مباريات الدورى خلال ساعات.. وانتخابات رابطة الأندية نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صرح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية بأن إعلان مواعيد مباريات الدوري للموسم الجديد 2024-2025 سيتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال أحمد دياب، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج ليالى السوبر المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الاتحاد المصرى لكرة القدم أصدر رخصا لجميع أندية الدوري، وفقا للاشتراطات المحددة، وهذا ضمن اختصاصات الجبلاية".

وأضاف: "لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية المحترفة تنص على إقامة انتخابات لاختيار مجلس جديد قبل نهاية أكتوبر الحالى، وسوف يتم فتح الباب لترسل الأندية مرشحيها".

وعلق أحمد دياب على عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرا قائلا: "كان يجب مراعاة الأمور التسويقية في ذلك، والأمور الآن اختلفت وكذلك الطقس، وسترى كل الأندية خلال الموسم القادم تلعب في الموعدين الخامسة والثامنة مساء، حيث وصلنا لأعلى عقود رعاية في تاريخ الدوري المصرى الممتاز فى ذلك التوقيت".

واختتم أحمد دياب حديثه قائلا: "الموسم الماضى تم رصد أكثر من شكوى للأندية على التحكيم وتأخر قرارات لجنة الانضباط واللجنتان يتبعان اتحاد الكرة ولا يمكننا سوى نقل مطالب الأندية إليه".