شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى نصف نهائى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد آل نهيان فى نصف نهائى كأس السوبر المحلي، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_تاريخ السوبر المصري

أول نسخة: 2001.

أول بطل: الزمالك

آخر نسخة: 2023

آخر بطل: الأهلي

الأكثر تتويجًا باللقب: الأهلي 14 لقبا.

الأكثر تتويجًا باللقب على التوالي: الأهلي 4 مرات.

2_أرقام الزمالك في السوبر المصري

- عدد المباريات: 11 مباراة.

- عدد البطولات: 4 بطولة.

- الوصيف: 7 مرات.

- سجل: 9 هدف.

- استقبل: 15 هدفا.

- شباك نظيفة: 5 مرات.

3_القيمة التسويقية لفرق السوبر المصري

الأهلي 30.88 مليون يورو

الزمالك 17.10 مليون يورو

بيراميدز 21.93 مليون يورو

سيراميكا 11.73 مليون يورو

4_أكبر نتيجة فوز في تاريخ السوبر

نهائي نسخة 2004 بين المقاولون العرب والزمالك 4-2.

نهائي نسخة 2023 بين الأهلي ومودرن سبورت 4-2.

5_النسخة الأكثر تسجيلًا للأهداف

نسخة 2004 شهدت 6 أهداف بالنظام "القديم" مباراة واحدة.

نسخة 2023 شهدت 9 أهداف بالنظام الحديث"4 فرق".